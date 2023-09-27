محافظ الأقصر يلتقي بمدير الوكالة الأمريكية لبحث التعاون المشترك.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، والوفد المرافق له لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في اطار الدعم الذي تقدمه الوكالة للمحافظة في عدد من القطاعات.

وثمّن المحافظ جهود الوكالة الأمريكية المستمر لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية في إسنا ودعم قطاع مياه الشرب، معرباً عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض محافظ الأقصر عددًا من مشروعات المحافظة، وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية بإسنا وأرمنت والمناطق الصناعية، وانجازات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) وجهود المحافظة في مجال التغيرات المناخية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والتحول الرقمي، وتنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض مقومات وروافد التنمية بالمحافظة والمشروعات الخاصة بالاستكشافات الأثرية.

وشدد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على اهتمام الوكالة بالتعاون الفعال مع المحافظة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الأقصر من المحافظات الواعدة، وأنه تابع خلال زيارته لعدد من المشروعات التي تمولها الوكالة بإسنا ولقائه بعدد من الأهالي والمواطنين مدى الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة بالمحافظة.

ضم الوفد كل من لورا جونزاليس مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الامريكية خافيير بريسيادو- نائب مدير مكتب التنمية الاقتصادية وماثيو كورتاد مدير مكتب التعاقدات وآشلي ثوت و ندي عبد الحميد - مسؤولي الاتصال و العلاقات العامة بالوكالة الاميركية وبول جيبلين -المكتب الاقتصادي - بالسفارة الامريكية وعاطف عزت رئيس فريق العمل ببرنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومحمد ابو الوفا رئيس فريق العمل ببرامج دعم القطاع الزراعي وريم ابو على - اخصائية ادارة المشاريع بالوكالة الأمريكية.