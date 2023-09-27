اليوم السابع
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محافظ الأقصر يستقبل سفير الهند خلال رحلته السياحية لبحث التعاون المشترك

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:58 م
محافظ الأقصر يستقبل سفير الهند خلال رحلته السياحية لبحث التعاون المشترك جانب من اللقاء
الأقصر - أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمقر ديوان عام المحافظة، سفير الهند بالقاهرة "أجيت جوبتيه" خلال تواجده بمحافظة الأقصر لزيارة المعالم الأثرية، ورحب محافظ الأقصر بالسفير مثمناً زيارته للأقصر، مؤكدا قوة العلاقات المصرية الهندية من خلال برامج التبادل الثقافى والمعرفى، وأوجه التعاون المختلفة ما بين البلدين، وتقارب الحضارتين الهندية والمصرية القديمة.

وأعرب سفير الهند بالقاهرة عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، حيث إنها ليست المرة الأولى التى يأتى فيها للمحافظة، حيث سبق وقام بقضاء إجازة رأس السنة الميلادية والكريسماس بمدينة الأقصر الساحرة بمرافقة بعض أفراد أسرته، كما شارك في اليوم العالمي لليوجا والذي نظمته السفارة الهندية بمصر في معابد الكرنك، فضلاً عن زياراته المتكررة للأقصر لحبه وعشقه لها، موجهاً الشكر لمسئولى المحافظة على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب.
 
وثمن المحافظ زيارة السفير للأقصر متمنياً زيادة سبل التعاون مع الجانب الهندي، خاصة في مجال السياحة ورغبته في زيادة أعداد السائحين القادمين من الهند إلى مدينة الأقصر، كما تناول الجانبان خلال اللقاء بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين الأقصر وإحدى المدن الهندية المشابهة، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.

 


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