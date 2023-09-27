مجلس الأمن القومى الأمريكى: توقف دعمنا سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني

وكالات

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى بأن أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في ميدان القتال.

وأكد كيربي في حديث لقناة MSNBC الأمريكية: "لا نريد أن نرى استنفادا لهذا الدعم لأوكرانيا أو تأثره بشكل ملموس بأي شيء... ومن المهم أن يتذكر الناس أن الولايات المتحدة أكبر مساهم في نجاح أوكرانيا في ميدان القتال، وإذا تخلينا عن ذلك، فإن ذلك سيؤثر على هذا النجاح".

وفي معرض حديثه عن الهجوم الأوكراني المضاد، قال كيربي إنه "مستمر بينما نتحدث. نعم، هم لم يتقدموا إلى الحد الذي يرغبون فيه أو بالسرعة التي يرغبون فيها، لكنهم يحققون تقدما مستقرا، وخصوصا في الجنوب".

وأضاف: "ونحن نريد أن نكون على قناعة بأنهم يمتلكون كافة الوسائل الممكنة لمواصلة تحقيق هذا النجاح المستقر، وبالتالي فإن أي توقف في التمويل سيؤثر سلبا على قدرتهم على تحقيق النجاح"، في إشارة إلى الإغلاق الحكومي المحتمل في الولايات المتحدة، الذي قد يحدث في حال عدم توصل أعضاء الكونغرس إلى الاتفاق بشأن قانون الميزانية واستمرار تمويل الحكومة.

واعتبر كيربي أن قرار رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثى منع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى من إلقاء الخطاب أمام الكونغرس بكامل تشكيلته يوجه "إشارة خاطئة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيربي: "رأينا دعما عظيما في مجلسي الكونجرس ومن كلا الحزبين لاستمرار دعم أوكرانيا، وإن قيادة مجلس النواب تتمسك بنفس الموقف أيضا"، مشيرا إلى أنه "علينا أن نستمر بالعمل مع أعضاء الكونجرس، ونعتقد أن هناك طريقا للمضي قدما هنا ومواصلة دعم أوكرانيا".