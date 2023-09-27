اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ليتوانيا تسلم معدات رادار للبحرية الأوكرانية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:26 م
ليتوانيا تسلم معدات رادار للبحرية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أفاد المكتب الصحفى لوزارة الدفاع الليتوانية بأن البحرية الليتوانية قامت بتسليم معدات رادار إلى نظيرتها الأوكرانية.

وأضاف المكتب الصحفى فى تصريحات لوكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، حسبما أوردت اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع والجيش فى ليتوانيا يواصلان تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا.


من جانبه قال وزير الدفاع الليتوانى أرفيداس أنوساوسكاس: "سيعزز هذا الدعم قدرات المراقبة البحرية لأوكرانيا ويساعد على فهم الوضع فى البحر بشكل أفضل". 


وأضاف "ستكون أجهزة الرادار هذه مهمة لحماية مياهها الإقليمية ولضمان سلامة مواطنيها" .


يُشار إلى أن تم تصميم مجموعات الرادار لتوفير المراقبة البحرية وتحسين القدرة على مراقبة البيئة البحرية. وقد تم إرسال هذه المعدات بناءً على احتياجات وطلبات البحرية الأوكرانية.


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