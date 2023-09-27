للعام الثانى بالاسكندرية.. " الشباب والرياضة" تنظم المؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار " بناء جيل"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشئ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، للعام الثانى " المؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار "بناء جيل" ، والذى يتضمن عدة لقاءات حوارية بمراكز الشباب.

حيث تم تنفيذ اللقاء الحواري الثالث ضمن فاعليات المؤتمر الوطني للعام الثانى للنشئ تحت شعار "بناء جيل" بمركز شباب الحرمين عدد مستفيدين 56 طليعا وطليعة.

ويهدف المؤتمر الى توعية وتثقيف النشء من خلال سلسلة من اللقاءات الحوارية والندوات والبرامج والمبادرات وحثهم على الانشطة والمشاركه فى المبادرات التي تنمي مهارتهم ورفع حس المواطنة لديهم وابعادهم عن الظواهر السلبية التي تحيط بهم في المجتمع وتنمية الوعي والادراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية وتنموية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.