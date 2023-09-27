لا يهابون ظلمة الليل وانتهكوا حرمة الموت.. اعرف حكايات لصوص أحواش المقابر

كتب عبد الرحمن سيد

ظلام الليل الدامس لم يمنعهم من ارتكاب أفعالهم المشينة وكسبهم للأموال الحرام من خلال سرقة أبواب المقابر، حيث انتهكوا حرمة الموتى وتسللوا لتلك الأماكن وسرقوها لبيعها في أسواق الحديد لكسب الأموال أو بيعها لشراء المخدرات، حتى أصبحت ظاهرة متكررة فى العديد من المحافظات المصرية.

وفى هذا الصدد نرصد لكم بعض من تلك الحوادث التى شهدتها المحافظات المصرية مؤخرا..

القبض على لصوص أبواب المقابر الحديدية بالشرقية

اعترف المتهمون أمام رجال المباحث، بسرقتهم لأبواب حديدية من المقابر في محافظة الشرقية، بعدما فحصت الأجهزة الأمنية فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تحت عنوان (سرقة بوابات المدافن) وتم التواصل إلى أماكنهم والقبض عليهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من (عامل مقابر- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بسرقة (2) باب حديدى صغير من المقابر واتهم (عاطلان - مقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات (2) بوابة حديدية صغيرة لدى عميل سيئ النية (عامل خرده- مقيم بدائرة المركز)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

5 لصوص سرقوا بابا حديديا لأحد المقابر بمنشأة ناصر

سرقنا باب حديدى لمقبرة لكسب الأموال هكذا أعترف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، بأنهم يسرقون معادن وأبواب أحواش المقابر بمنطقة منشأة ناصر لبيعها فى الأسواق بأبخس الأثمان ويقومون بارتكاب أفعالهم ليلا حتى لا يستطيع أحد أن يراهم على الرغم من أنها تعد من حرمة الموتى.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أمام رجال المباحث، بارتكابهم لواقعة السرقة بأسلوب "الفك" وتكوينهم لتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على (5 أشخاص - يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزتهم (3 سلاح أبيض "كتر"، عتلة حديدية) لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم السرقة وأنهم وراء ارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان).

سقطوا فى أيدى المباحث بعد سرقتهم لمداخل المدافن بالخليفة

اعترف المتهمون أمام رجال المباحث ، بأنهم اعتادو على إرتكاب السرقة وتخصصوا في خلع أبواب أحواش المقابر قائلين" خلعنا الأبواب من المقابر وبنبيعها لصاحب ورشة حدادة" لكسب مزيد من الأموال واستكمال عمليات السرقة بعد رصد العديد من المقابر بالمنطقة.

وأستطرد المتهمين أمام المباحث، أنهم يستخدمون مركبات التوك توك من عمليات نقل الأبواب التي يسرقونها من المقابر ليلا لتسهيل عمليات النقل وتسليمها لصاحب ورشة حدادة ليقوم بإعادة تدوير الحديد بفرز الحديد ثم تقطيعه وصهره، لصبه وتشكيله مرة أخرى وتم القبض على جميع المتهمين بعد اعترافهم بالأقوال كاملة عن إرتكابهم لواقعة السرقة .

وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال إستقلالهم مركبة توك توك " قيادة أحدهم " محمل عليها باب حديد ( مجهول المصدر).

بمواجهتهم إعترفوا بسرقته من مدخل أحد المدافن بدائرة القسم "بأسلوب الخلع"، كما أمكن التوصل إلى المجنى عليه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وبإستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب "الخلع"، كما أقروا بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم " حسن النية " (صاحب ورشة حدادة ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

عاطلون يسقطون في قبضة رجال الشرطة بعد سرقة باب مدفن

"نتسلل ليلا داخل قريتنا لسرقة أبواب المقابر" هكذا اعترف سارقو أبواب الأحواش بقرية عامر في السويس وبيعها والاستفادة من ثمنها، وكان موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك" وراء فضحهم بعدما تداول أحد الأشخاص سرقة باب المدفن واستغاث برجال الشرطة التي تمكنت من ضبطهم.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أمام رجال المباحث، أنه استغلوا نوم المواطنين وحراس المقابر ليلا وقاموا بسرقة أبواب المقابر طمعا في المال ولسهولة بيعها على تجار الخردة أو ورش الحدادة وسقطوا في قبضة رجال المباحث بعد أعترافاهم بالواقعة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن الادعاء بسرقة الأبواب الحديدية الخاصة بمقابر قرية عامر بالسويس.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (3) أبواب حديدية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

منصوص حكم القانون حول سرقة مستلزمات المدافن

نص قانون العقوبات في الفقرة الثالثة من الماده 160 "كل من انتهك حرمه الموتى أو الجبانات أو دنسها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسه سنوات". وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.