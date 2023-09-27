قرار جمهورى بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

ووفقا للمادة الأولى من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء، "تضاف إلى كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب الواردة بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 المشار اليه الكليتان .. التغذية وتكنولوجيا الغذاء والعلوم والتربوية والمعلوماتية الدولية .