اليوم السابع
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قرار جمهورى بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 01:44 م
قرار جمهورى بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب الرئيس عبد الفتاح السيسى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب .

ووفقا للمادة الأولى من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء، "تضاف إلى كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب الواردة بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 المشار اليه الكليتان .. التغذية وتكنولوجيا الغذاء والعلوم والتربوية والمعلوماتية الدولية .

 


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