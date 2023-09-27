اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:27 ص
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فى اليوم العالمى للسعار.. 7 حيوانات تنقل المرض للإنسان غير الكلب

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:00 ص
فى اليوم العالمى للسعار.. 7 حيوانات تنقل المرض للإنسان غير الكلب كلب -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، أن مرض السعار يمكن أن ينتقل للإنسان من خلال "عضة" أى حيوان مسعور، أو الإصابة بـ"خربشة" لأن الحيوان المسعور تسيل لعابه بشكل كبير على الأقدام والأظافر، وبالتالى تكون حاملة للمرض، مشيرة إلى أنه إذا لامس لعاب الحيوان المصاب جرح لشخص أو وصل لغشاء العين أو الفم ينقل الفيروس فورا له.
 
وأوضحت نوح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من الحيوانات قد تنقل السعار للإنسان حال كان الحيوان مسعورا غير الكلب، مثل:
 
1- الفئران وخاصة الفئران الجبلية، وإن كان هناك مصادر تقول أنه لا ينقل المرض.
 
2- القطط.
 
3- الحمار.
 
4- البقرة.
 
5- الجاموس.
 
6- الحصان.
 
7- الخفاش، وهو الأكثر نقلا للمرض.
 
8- القرد.
 
9- الذئب.
 
وأشارت نوح إلى أن الخفاش هو الأكثر نقلا للمرض من خلال اللعاب، حيث ينفخ اللعاب فى الهوا، ويصبح محملا بالفيروس فى المناطق غير المسكونة أو المهجورة منذ فترة.
 
ويحتفل العالم، فى يوم 28 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمى لداء الكلب أو ما يُعرف بالسعار.

اليوم العالمي للسعار

السعار

طرق العدوى بالسعار

عضة الكلب



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