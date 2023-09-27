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فرحة ورقص بالخيول ومزمار بلدي في ليلة المولد النبوي بالأقصر.. صور

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:19 ص
فرحة ورقص بالخيول ومزمار بلدي في ليلة المولد النبوي بالأقصر.. صور فرحة ورقص بالخيول ومزمار بلدي في ليلة المولد
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد"اليوم السابع"، أجواء البهجة والفرحة في ليلة المولد النبوي الشريف بقرية منشأة العمارى، مساء الثلاثاء، بتنظيم أكبر حلقات رقص الخيول على أنغام المزمار البلدى والطبل الذي يجذب الجمهور.

وحضر فعاليات حلقات رقص الخيول في القرية المئات من الضيوف والجمهور من الشباب والكبار والأطفال، وقدم الخيالة عروضهم للجمهور وسط أجواء مبهجة.
 
فيما احتفل أبناء الطريقة الرفاعية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء الثلاثاء، بليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بليلة مديح وذكر في حب رسول الله، بحضور العشرات من أبناء المدينة. 
 
وتم تنظيم صفوف المديح الصوفي في قلب مدينة إسنا لإحياء ليلة المولد النبوي الشريف، فيما شهد نجع أولاد سند التابع لقرية الرزيقات غرب الأقصر، الإحتفال على طريقتهم الخاصة بليلة المولد النبوى الشريف، بتجمع المئات من الكبار والشباب لتنظيم ليلة المولد الختامية بالإستماع لتلاوة القرآن الكريم، والخطب الدينية لكبار المشايخ بالقرية والقرى المجاورة فى حب رسول الله، وسط تنظيم مميز من شباب البلده وأجواء كرنفالية مميزة بالمولد. 
 
فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(1)
فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(1)

فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(3)
فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(3)

فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(4)
فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(4)

فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(7)
فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(7)

فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(12)
فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(12)

فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(13)
فرحة-ورقص-بالخيول-ومزمار-بلدي-في-ليلة-المولد-النبوي-(13)

 


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