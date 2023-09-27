عبد الفتاح الطاروطى: تكريم الرئيس السيسى لىّ تاج على رأسى ووسام على صدرى

إبراهيم حسان

أعرب الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، عن سعادته الكبيرة بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية المولد النبوي الشريف صباح اليوم، الأربعاء، قائلا: "سعيد جدا بهذا التكريم لأن كل إنسان مجتهد ويسعى دائما إلى التكريم كونه شيء عظيم يشعر الإنسان في حياته بقيمة عطاءه وما قدمه في رحلته القرآنية والدعوية والحمد لله أن تحقق لي هذا التكريم اليوم بشكل أعظم مما كنت أتمنى وخصوصا في ظروفي الصحية الحالية".

أضاف الطاروطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له حمل كل الإنسانيات والأخلاقيات الحنونة التي لم يكن يتوقعها أن تحدث، متابعا: "حديثي مع فخامة الرئيس كان بعدما نزل إلى المنصة لتكريمة، فقلت له يا سيادة الرئيس خطوات معاليك ونزولك من على منصة التكريم تاج على رأسي ووسام على صدري، قالي لا يا شيخ عبد الفتاح إحنا بنحبك وأنت تستاهل كل خير، وأنا أحسست وقتها أنني أخذت كل المقابل لمجهوداتي في كلمة واحدة من سيادة الرئيس".

وتابع الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قائلا: "قلت لسيادة الرئيس هناك رسالة أريد أن أبلغها لحضرتك، قالي خير، قلت له أقول لك ما قاله القرآن (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) بمعنى رسالة تأييد وتثبيت ودعم معنوي من شعب يعرف قيمة المجهود الذي بذل في السنوات الماضية، ولابد أن نكمل الرسالة لننجز هذه الإنجازات ونجني ثمارها في المستقبل إن شاء الله".