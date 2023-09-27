اليوم السابع
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طقس الشرقية حار نهارا مع وجود شبورة صباحا

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:54 ص
طقس الشرقية حار نهارا مع وجود شبورة صباحا شبورة - ارشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تشهد محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء شبورة مائية منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر بشتى طرق المحافظة، مما يستدعى  الحذر من سائقى المركبات على الطرق السريعة والداخلية، وسجلت درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة ونسبة سقوط أمطار 2%، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 87% والرياح 3 كم/ ساعة .
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما يشهد غدا انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة  والصغرى  27 درجة.
 
 
 
 
 
 
 

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