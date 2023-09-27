ضبط 7000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى طنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارو التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بمركز طنطا ضمت في عضويتها أحمد البسطويسى مديرعام الادارة العامة للتجارة الداخلية، والدكتورة ولاء رشاد شاهين مدير عام الرقابة التجارية والسيد أحمد الحواله، وجورج غطاس المفتشين بإدارة الرقابة التجارية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

أسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود تموين السيارات بمركز طنطا، والتحفظ على كمية 7000 لتر سولار تجميع بغرض الإتجار فى السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، وكذا عدم الامساك بسجل 21 بترول للتحايل على القانون والافلات من الجهات الرقابية.

كما تم تحرير 6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، ومصادرة 14 علبة سجائر كيلوباترا، و سجائرl M حمراء اللون.

تم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.