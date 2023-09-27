ضبط 400 عدسة طبية لاصقة محظور تداولها خارج المراكز الطبية و200 كيلو سكر بطنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية بحي ثان طنطا ضمت محمد فضل ومحمد صلاح ووليد بدر المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، أسفرت الحملة عن ضبط كمية 200 كجم سكر مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية.

كما تم ضبط 400 عدسة عيون طبية بداخل محل مستحضرات تجميل وغير مصرح بتداولها خارج المراكز الطبية.

كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.