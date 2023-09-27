اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 01:55 م
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ضبط المتهم بالتسبب فى وفاة شخص وإصابة نجليه بحادث سير بالمقطم

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:45 م
ضبط المتهم بالتسبب فى وفاة شخص وإصابة نجليه بحادث سير بالمقطم جثة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الدخلية في ضبط قائد سيارة لإصطدامه بدراجة نارية بالقاهرة مما أدى لوفاة قائدها وإصابة أنجاله فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.
 
بالانتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة (عامل، ويستقلها صحبته نجليه - مقيمون بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف ، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضاً ، نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" (طالب - مقيم بدائرة القسم)، وتبين "عدم حمله رخصة قيادة" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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