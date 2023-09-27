اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط التصرف فى سلع تموينية بالمخالفة وسجائر وفلاتر مجهولة المصدر بالإسكندرية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:23 م
ضبط التصرف فى سلع تموينية بالمخالفة وسجائر وفلاتر مجهولة المصدر بالإسكندرية جانب من المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق والبقالين التموينيين.
 
وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية  للرقابة على الأسواق و البقالين التموينيين 
 
وقامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة و اشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة  بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير محضر تصرف لبدال تمويني في 422 كجم سكر تمويني , تحرير محضر تصرف لبدال تمويني في 40 كجم سكر تمويني , تحرير محضر تجميع 93 زجاجة زيت تمويني ,تحرير محضر تصرف في 39 زجاجة زيت تمويني, تحرير محضرين بيع بأزيد سجائر , تحرير محضر امتناع وحجب سجائر.
 
كما تم تحرير 4 محاضر بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ,لحيازة وبيع وعرض سجائر مجهولة المصدر، بإجمالي 712 علبه محلية ومستوردة تم مصادرتها ، تحرير محضر حيازة وبيع 2250  فلتر مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على حيازت ة ، تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية.
 
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.
 

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