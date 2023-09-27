سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية بدون خسائر فى الأرواح.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تعرض أتوبيس ركاب للسقوط فى إحدى الترع بمحافظة المنوفية، أثناء مروره بالقرب من أحد الترع الملاصقة للطريق بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية

كان تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بسقوط أتوبيس ركاب رقم " ق ه ف 6478"، قادم من الباجور والمتجه إلى القاهرة، في ترعة النجار بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

على الفور تم الانتقال من الشرطة ومجلس المدينة تحت رعاية المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، والعميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، وتم التعامل وإنقاذ جميع المواطنين .

وجارى استخراج الأتوبيس وانتشالة من الترعة، دون أى وفيات والإصابات طفيفة فى عدد من المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم.