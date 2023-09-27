رئيس الوزراء الكندى يعتذر عن تكريم محارب نازى سابق فى البرلمان

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اعتذر رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، نيابة عن كندا بعد مشاركة أحد قدامى المحاربين فى قوات أدولف هتلر النازية فى حدث برلمانى الأسبوع الماضى لتكريم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.

وقال زعيم المحافظين بيير بوليفر اليوم /الأربعاء/، إن توجيه دعوة إلى أحد المحاربين القدامى الأوكرانيين الذين قاتلوا مع وحدة نازية لحضور حدث برلمانى هو "أكبر إحراج دبلوماسى منفرد" فى تاريخ البلاد، وألقى باللوم على رئيس الوزراء جستن ترودو فى الحادث المؤسف.



وفى حديثه للصحفيين قبل اجتماع حزب المحافظين فى البرلمان، قال بويليفر إن ترودو كان مسؤولاً عن إنجاح زيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى كندا – وأن إدراج ياروسلاف هونكا فى الحدث قد شوه سمعة كندا على المسرح العالمى.



وقال بويليفر: "كان ينبغى فحص كل شخص للتأكد من حساسيته الدبلوماسية والأمنية إذا كان رئيس الوزراء وأجهزته الضخمة يقومون بعملهم".



وتحمل أنتونى روتا، رئيس مجلس العموم المنتهية ولايته، المسؤولية الكاملة عن وجود هونكا فى المجلس وقدم أمس استقالته من منصبه.



وكان روتا قد قدم الكندى الأوكرانى ياروسلاف هونكا، المقيم فى دائرته الإنتخابية فى مقاطعة أونتاريو والبالغ من العمر 98 عاما، على أنه "محارب قديم أوكرانى كندى من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس" و"بطل أوكرانى وبطل كندي"، قبل أن يعتذر عن فعله بعد يومين.