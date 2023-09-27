خالد الجندي لمعارض الاحتفال بالمولد النبوي: القرآن احتفى بميلاد الأنبياء

محمد شعلان

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على منشور يتداوله الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، "وهو المولد النبوي طاعة أم معصية، فإذا كان معصية لا يجوز الاحتفال به، وإذا كان طاعة فهل علم النبي به أم لم يعلمه، فإذا لم يعلمه النبي أصبحنا نتهم النبي بالجهل، وإذا علمه فهل أبلغ الأمة به أم لا".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إنه لا يصح أن نقول علمها النبي أم جهلها، لأن هذا اللفظ تطاول على النبي صل الله عليه وسلم، والصحيح أن نقول علمها أم لم يعلمها.

وأشار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي طاعة، والدليل على ذلك حفاوة القرآن الكريم بالمولد النبوي، حيث قال الله عز وجل في سورة مريم عن سيدنا يحي «وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا»، وفي موضع أخر عن نبي الله عيسى «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا».