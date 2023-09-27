تكثيف أعمال النظافة و التجميل بمداخل بلبيس استعداد لمهرجان الخيول العربية

تنطلق مساء اليوم، فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 27، المقام بارض الفروسية بمدينة بلبيس، والمستمر على مدار 3 أيام.

و تشهد مداخل والطرق الرئيسية المؤديه لمدينة بلبيس حراكاً كبيراً لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وتزيين مداخل المدينة بالأعلام والبوابات الخشبية وذلك في إطار تجهيزات المحافظة لاستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها فضلا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس منذ الصباح الباكر حملات موسعة لأعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة ووضع الأعلام بمدخل المدينة لإضافة لمسة جمالية حضارية أمام الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

كما شهدت جميع الطرق والمداخل الرئيسية بالمحافظة حملات نظافة موسعة وتسوية للطرق ورش الأشجار وتقليمها لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.