اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتسبب فى مقتل قهوجى وإصابة شقيقه فى المقطم 15 يوما

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:06 م
تجديد حبس المتهمين بالتسبب فى مقتل قهوجى وإصابة شقيقه فى المقطم 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس طرفى مشاجرة نشبت في منطقة المقطم 15 يوما على ذمة التحقيقات، أسفرت عن مقتل قهوجي وإصابة شقيقه نتيجة إطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "خرطوش" بشكل عشوائي على القهوة بسبب خلافات قديمة بين الطرفين.
 
كانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب وإصابة شقيقه أثناء وقوفهما فى مشاجرة وقعت بين طرفين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين بالعثور على جثة الشاب "ن .ع" 34 عاما، قهوجي، وإصابة شقيقه خ .ع" 24 عاما، قهوجي، بطلق ناري بالجسد،
 
تبين من خلال التحريات أن المتهمين تشاجرا مع بعضهما أثناء جلوس أحدهما على القهوة مالك المجنى عليهما، على إثرها أقدم الطرف الآخر وأطلق طلقات خرطوش بطريقة عشوائية فتسبب في مصرع القهوجي وإصابة شقيقه أثناء وقوفهما داخل الكافية.
 

قتل

عقوبة القتل

أخبار الحوادث

جرائم قتل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة