تجديد حبس المتهمين بالتسبب فى مقتل قهوجى وإصابة شقيقه فى المقطم 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس طرفى مشاجرة نشبت في منطقة المقطم 15 يوما على ذمة التحقيقات، أسفرت عن مقتل قهوجي وإصابة شقيقه نتيجة إطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "خرطوش" بشكل عشوائي على القهوة بسبب خلافات قديمة بين الطرفين.

كانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب وإصابة شقيقه أثناء وقوفهما فى مشاجرة وقعت بين طرفين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين بالعثور على جثة الشاب "ن .ع" 34 عاما، قهوجي، وإصابة شقيقه خ .ع" 24 عاما، قهوجي، بطلق ناري بالجسد،

تبين من خلال التحريات أن المتهمين تشاجرا مع بعضهما أثناء جلوس أحدهما على القهوة مالك المجنى عليهما، على إثرها أقدم الطرف الآخر وأطلق طلقات خرطوش بطريقة عشوائية فتسبب في مصرع القهوجي وإصابة شقيقه أثناء وقوفهما داخل الكافية.