بدء الدراسة بجامعة القاهرة خلال أيام كأول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية خلال أيام، مشيرًا إلى أنها تُعد أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية، موضحا أن الجامعة الدولية لا تهدف أن تكون فرعًا أجنبيا لجامعة خارجية فى مصر، حتى لا تكون لها السيادة والنسبة الأكبر، وتسير بفكرة البرامج الدولية المشتركة مع الجامعات الأجنبية والبرامج المعتمدة دوليا، وتمثل خطوة كبيرة للدخول فى عصر جديد وفق مفهوم تخريج طالب دولى، فالبرامج التى تدرس بها برامج دراسية دولية ومحتواها معتمد دوليا، كما أنها أحد حلقات الرؤية التجديدية للجامعة التى تقوم على مفهوم سد الفجوة المعرفية وتخريج طلاب دوليين يتمتعون بنفس مستوى طلاب الجامعات العالمية المتقدمة، والشهادات الحاصلين عليها شهادات دولية يمكنهم العمل بها فى أى مكان بالعالم وتعطيهم فرصًا أكبر فى التوظيف على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى، وهى أول جامعة دولية لجامعة حكومية فى مصر يرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية وبالتالى فهو مختلف عن أفرع الجامعات الأجنبية. ويوجد بها منح مجانية جزئية وكاملة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، التقدم الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، والتي تأتي في إطار الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الجامعات المصرية على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا للتوجيهات والمتابعة والإشراف باستمرار لكل ملفات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء على مستوى الجامعات الحكومية أو الأهلية أو التكنولوجية أو منظومة البحث العلمي.

ووجه الدكتور الخشت الشكر للرئيس السيسى على مجهوداته المتواصلة في هذا النطاق، وحرصه على الالتقاء الدائم مع رؤساء الجامعات والأساتذة والطلاب.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة وضعت نصب أعينها تكليف الرئيس السيسي بتقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وهو ما أسفر عن تقدم جامعة القاهرة جيلين كاملين خلال السنوات الأخيرة وأصبحت جامعة من الجيل الرابع بعد أن كانت جامعة من الجيل الثاني، وهو ما ظهر في المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة استطاعت الاقتراب من الجامعات المتقدمة وكسر حاجز أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في أحد التخصصات، كما كسرت حاجز أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وتقدمت في تصنيف QS البريطاني 184 مركزًا لتُصبح في المركز 371 بعد أن كانت في المركز 560، وفي تصنيف سيماجو العالمي دخلت في المربع الذهبي للجامعات العالمية، وأصبحت من أفضل 25% في البحث العلمي على مستوى العالم، وتقدمت في تصنيف شنغهاي الصيني 100 مركز.

وقدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدم الحكومة المصرية في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث اعتبرت "اكسفورد انسايتس" أن جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم الحكومة المصرية في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.