بالعصا والخيل والجمال.. مسيرة لأهالى نقادة بقنا احتفالا بالمولد النبوى.. صور

قنا صابر سعيد

احتفل آلاف من أبناء مدينة نقادة جنوب قنا، بذكرى المولد النبوي الشريف عبر مسيرة في عدد من الشوارع، حيث انطلقت "الدورة" من أمام مركز الشرطة بالمدينة، وشهدت حمل الشباب للشوم والعصا والسير بالجمال والخيول في مظهر احتفالي اعتاد عليه الأهالي كل عام بكل عام.



وشارك في المسيرة الشباب وكبار السن وكذلك السيدات، مع تواجد الأقباط الذين شاركوا في الاحتفالات، كما وزرع عدد الأهالي من المسلمين والمسيحيين بالمدينة الحلوى على المشاركين في المسيرة، كمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوى.



يذكر أن المدينة تشهد احتفالات قبل يوم المولد النبوى لمدة 12 يوما بليالي مختلفة عند العائلات مع إقامة موائد وتوزيع مشروبات علي الحاضرين.







بالعصا-والخيل-والجمال..-مسيرة-لأهالي-نقادة-بقنا-احتفالا-بالمولد-النبوي-(1)



بالعصا-والخيل-والجمال..-مسيرة-لأهالي-نقادة-بقنا-احتفالا-بالمولد-النبوي-(2)



بالعصا-والخيل-والجمال..-مسيرة-لأهالي-نقادة-بقنا-احتفالا-بالمولد-النبوي-(3)



بالعصا-والخيل-والجمال..-مسيرة-لأهالي-نقادة-بقنا-احتفالا-بالمولد-النبوي-(4)



جانب-من-الإحتفالات-(1)



جانب-من-الإحتفالات-(2)



جانب-من-الإحتفالات-(3)



جانب-من-الإحتفالات-(4)



جانب-من-الإحتفالات-(6)



