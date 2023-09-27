اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:43 م
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بالخيول والجمال.. أهالى منشأة العمارى يحتفلون بالمولد النبوى بالأقصر.. فيديو

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:00 م
بالخيول والجمال.. أهالى منشأة العمارى يحتفلون بالمولد النبوى بالأقصر.. فيديو جانب من الإحتفالات
الأقصر - أحمد مرعى

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رصد تليفزيون اليوم السابع، احتفالات أهالي قري ونجوع شمال محافظة الأقصر، بفعاليات الدورة الختامية للمولد بخروج مسيرات من الرجال والسيدات والأطفال يجوبون شوارع القري احتفالا بمولد الرسول. 
 
 
وخرج المحتفلون بدورة المولد النبوي الشريف بالخيول والجمال والحمير، وهم يقدمون الأناشيد الدينية والأغاني التراثية الصعيدية على العربات والجرارات وتوزيع الحلوي على الجميع. 
 
فيما نظم أهالى منطقة نجع آل عطيتو في شمال الأقصر، ليلة احتفالية بالمديح في حب رسول الله في ليلة المولد النبوي الشريف، بحضور المئات من أهالي الأقصر.
 
وأحيي الليلة في ساحة آل عطيتو بالأقصر، المداح جابر الذهبي الذى قدم عدد من القصائد في حب رسول الله حتى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، احتفالا بمولد خير البرية. 
 
ورصد اليوم السابع بهجة الأطفال خلال المشاركة في توزيع العصائر والحلوى على الضيوف والزوار لمقام السيدة زينب بوسط المدينة. 
 
بالخيول-والجمال-أهالى-منشأة-العمارى-يحتفلون-بدورة-ختام-احتفالات-المولد-النبوي-بالأقصر-(2)
بالخيول والجمال أهالى منشأة العمارى يحتفلون بدورة ختام احتفالات المولد النبوي بالأقصر

 

بالخيول-والجمال-أهالى-منشأة-العمارى-يحتفلون-بدورة-ختام-احتفالات-المولد-النبوي-بالأقصر-(3)
بالخيول والجمال أهالى منشأة العمارى يحتفلون بدورة ختام احتفالات المولد النبوي بالأقصر

 

جانب-من-احتفال-أهالى-منشأة-العمارى-بدورة-ختام-احتفالات-المولد-النبوي-بالأقصر
جانب من احتفال أهالى منشأة العمارى بدورة ختام احتفالات المولد النبوي بالأقصر

 

جانب-من-الإحتفالات-(1)
جانب من الإحتفالات

 

جانب-من-الإحتفالات-(2)
جانب من الإحتفالات

 

جانب-من-الإحتفالات-(3)
جانب من الإحتفالات

 

جانب-من-الإحتفالات-(4)
جانب من الإحتفالات

 

جانب-من-الإحتفالات-(5)
جانب من الإحتفالات

 

بالخيول-والجمال-أهالى-منشأة-العمارى-يحتفلون-بدورة-ختام-احتفالات-المولد-النبوي-بالأقصر-(1)
بالخيول والجمال أهالى منشأة العمارى يحتفلون بدورة ختام احتفالات المولد النبوي بالأقصر

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