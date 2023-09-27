انخفاض أعداد المشترين للمنازل فى المملكة المتحدة بأكثر من الخمس لأول مرة

كتبت رباب فتحى

انخفض عدد المشترين لأول مرة فى المملكة المتحدة بأكثر من الخمس، فى حين أن الطلب على المنازل التى تحتاج إلى التجديد هو الأكثر طلبًا حيث يبحث المشترون عن عقارات أرخص، فى أحدث دليل على أن الناس يعانون من ارتفاع تكاليف الرهن العقارى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكان هناك عدد أقل بنسبة 22% من المشترين لأول مرة بين يناير وأغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وفقًا لمقرض الرهن العقارى هاليفاكس. ولا تزال هذه القروض تمثل أكثر من النصف (53%) من جميع القروض السكنية المتفق عليها فى الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، على غرار العام السابق (52%).

وقال كيم كينيرد، مدير شركة هاليفاكس للرهن العقارى، إن متوسط عمر أولئك الذين يشترون عقارهم الأول ارتفع بمقدار عامين خلال العقد الماضى ليصل إلى 32 عامًا.

وكشف تقرير منفصل من مؤسسة Rightmove، يبحث فى أكثر من 600 ألف عقار متاح على موقع العقارات، أن "الأبنية التى فى حاجة للإصلاحات " هى الأكثر طلبًا بين المشترين، وهى أرخص بنسبة 8% أو 29000 جنيه إسترلينى، من متوسط العقارات المعروضة للبيع.

على الجانب الآخر، أولئك الذين يبحثون عن منزل تم تجديده حديثًا يدفعون قسطًا بنسبة 19% أو ما يقرب من 70 ألف جنيه إسترليني.

وبعد مشاريع التجديد، تجذب المنازل ذات الغلايات الجديدة والزجاج المزدوج وتحويلات الدور العلوى ومساحة التخزين أكبر قدر من الاهتمام، إلى جانب المنازل الخالية وتلك التى تحتوى على حديقة وبالقرب من المحطات. بالنسبة للمستأجرين، يعد الزجاج المزدوج والتكنولوجيا الذكية والتواجد بالقرب من المحطات من أهم ثلاث ميزات تجذب معظم الطلب.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية عام 2021 إلى 5.25% – فى محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع – قبل أن يتوقف مؤقتًا الأسبوع الماضى، مما أثار الآمال فى الوصول إلى ذروة تكاليف الاقتراض.