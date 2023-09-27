اليوم السابع
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اليوم.. بدء تسكين الطلاب القدامى بالمدينة الجامعية فى الإسكندرية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 02:00 ص
اليوم.. بدء تسكين الطلاب القدامى بالمدينة الجامعية فى الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن بدء تسكين الطلاب القدامى للعام الجامعى 2023/2024، على أن يبدأ التكسين اليوم الأربعاء 27 سبتمبر للطلاب الحاصلين على تقدير امتياز، ويوم السبت 30 سبتمبر للطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا.

 

كما يتم تسكين الطلاب يوم الأحد 1 اكتوبر الحاصلين على تقدير جيد، ويوم الإثنين المقبل، تسكين طلاب قدامى جامعة / منقطع أو مستجد مدينة حاصلين على تقدير إمتياز والطلاب من القاطنين بالمحافظات النائية والذين لم يستوفوا شروط التقدير (عدا الراسب). 

 

وكان قد أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماع مجلس الجامعة بضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة التى تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمبانى، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة فى 30 سبتمبر القادم، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.


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