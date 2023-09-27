الولايات المتحدة تقرر تعليقًا مؤقتًا لبعض المساعدات الخارجية للجابون

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علقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بعض المساعدات للجابون فى أعقاب التطورات السياسية التى تشهدها البلاد.

وذكر تقرير "صوت أمريكا" أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أعلن عن "توقف مؤقت فى بعض برامج المساعدة الخارجية للجابون".



وقال بلينكن إن التعليق لن يؤثر على عمليات الحكومة الأمريكية فى الدولة الغنية بالنفط فى وسط إفريقيا، كما لم يوضح ما ستتأثر به البرامج الممولة من الولايات المتحدة أو مقدار الأموال التى سيتم تعليقها.



ونقل تقرير "صوت أمريكا" تصريحات بلينكن إذ أكد أن "هذا الإجراء المؤقت يتفق مع الخطوات التى اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد الأفريقى وشركاء دوليون آخرون، وسيستمر أثناء مراجعة الحقائق على الأرض فى الجابون.. نواصل أنشطة الحكومة الأمريكية فى الجابون، بما فى ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية التى تدعم المواطنين الأمريكيين".