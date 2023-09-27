الموافقة على 85 طلب تقنين على أراضى أملاك الدولة وقبول 3 تظلمات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماع اللجنة العليا (رقم 119) للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية، وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 3 تظلمات والموافقة على( 78 طلب جديد،7 إعادة عرض )، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 4587 طلبا ،فيما بلغ إجمالي التعاقدات 3102 عقداً( 2435عقد مباني، 667 زراعة)، في حين يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وقد وجه المحافظ بتكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.