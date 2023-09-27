المشوار الأخير لتاجر الكيف ينتهى بالسقوط بالبانجو فى كمين الجيزة.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجها بين المتعاطين من عملائه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي من متحصلات الاتجار بالمخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن نشاط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة بمناطق جنوب المحافظة، حيث يستغل الظهير الصحراوي للتنقل ولقاء عملائه من متعاطي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال لمباحث من القبض على المتهم في أحد الأكمنة الأمنية، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمخدر، بالإضافة إلى هاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أنه يخزن المخدر بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتحديد أماكن لقاءهم، وذكر أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين المتعاطين من عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.