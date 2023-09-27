اليوم السابع
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المالية: الحكومة تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:54 م
المالية: الحكومة تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اللقاء
شرم الشيخ - أحمد يعقوب

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عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، لقاءين ثنائيين أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهم فى اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية.
 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحكومة المصرية تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية، بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة فى مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.
 
وفى لقائه مع وزيرة المالية البولندية.. أكد د. معيط، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية؛ لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات، وارتفاع شديد فى أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.
 
استعرض د. معيط، التجربة المصرية الناجحة فى التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، التى انعكست فى محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
 
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وقد أشار د. معيط إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

اجتماعات البنك الأسيوي

اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الاسيوى بحضور الرئيس السيسى

البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية pd

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

الاستثمار في مصر

الاستثمار في البنية التحتية بمصر

الشراكة بين مصر والبنك الاسيوى

أجندة اجتماعات البنك الأسيوي

قرارات البنك الأسيوى

التعاون بين مصر والبنك الاسيوى



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