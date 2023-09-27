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المؤبد لحلوانى والسجن 3 سنوات لعامل لحيازتهم هيروين "تاجر وعميل" بالإسكندرية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:06 ص
المؤبد لحلوانى والسجن 3 سنوات لعامل لحيازتهم هيروين "تاجر وعميل" بالإسكندرية هيئة المحكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى الحميلى وسكرتير المحكمة محمود مصطفى بمعاقبة كل من حضوريا للأول وغيابيا للثانى، أولا بالسجن المؤبد للمتهم " أ.م.إ"، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتى ألف جنيه، وثانيا معاقبة المتهم " م..أ،ش" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة جميع المضبوطات، للاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4878 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه على إثر اتصال هاتفى من أحد المصادر السرية مفاده إلى قيام المتهم "ا.م.ا" حلوانى، بالاتجار فى المواد المخدرة، فانتقل قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا فى يده حافظة بلاستكية ويقوم بمناولة المتهم الثانى "م.ا.ش" عامل مبيض، لفافتان تحوى على مخدر الهيروين مقابل مبلغ مالى، فأسرعت القوة فى ضبطهما واستخلاص الحافظة البلاستيكة بحوزة المتهم الأول وعثر بداخلها على عدد 11 لفافة لمخدر الهيروين وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى ضبط بحوزته اللفافتين الذان تحصل عليهم من المتهم الأول وبمواجهتهما أقر الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، كما أقر المتهم الثانى بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.


أخبار الإسكندرية

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