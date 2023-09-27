القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: مصر تحت قيادة السيسي تعمل على استكشاف طريق تنمية حقوق الإنسان

جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة في مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينج... احترام حقوق الإنسان وضمانها" .

وأضاف أن مصر تعمل على دفع الاستراتيجيات الهامة مثل "رؤية 2030" و"مبادرة حياة كريمة" و"مبادرة تكافل وكرامة"، وتلتزم بحماية وتحسين معيشة الشعب وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية. . معربا عن ثقته بأن إصدار الطبعة العربية من كتاب "شي جين بيج... احترام حقوق الإنسان وضمانها" سيساعد الأصدقاء المصريين في فهم رؤية الصين حول حقوق الإنسان والحوكمة العالمية بشكل أفضل.

كما يساهم هذا الكتاب في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان، بما يدفع سويا الحوكمة العالمية في مجال حقوق الإنسان نحو اتجاه أكثر عدلا وإنصافا، ويقدم مساهمة إيجابية في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وقال إن التعاون الصيني المصري في بناء "الحزام والطريق" شهد تطورات بجودة عالية في السنوات العشر الماضية حيث قامت الشركات الصينية ببناء "أطول مبنى في إفريقيا" وأول سكة حديد مكهربة في إفريقيا وأكبر تجمع لإنتاج الأسمنت وأكثرها تقدما تكنولوجيا في إفريقيا، وساعدت مصر في أن تصبح أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية وبناء أكبر مركز لتخزين اللقاحات وأسرع شبكة النطاق العريض الثابت في القارة الإفريقية.

وأوضح أن المنتجات الزراعية المصرية، مثل البرتقال والعنب والتمر والرمان دخلت السوق الصينية مما جلب فوائد ملموسة لشعبي البلدين.. مؤكدا أن الأوضاع الدولية والإقليمية تغيرات عميقة ومعقدة، فيزداد الطابع الاستراتيجي والشامل للعلاقات الصينية المصرية.

وأعرب عن قناعته بأن مصر والصين تؤمنان تؤمن بنفس القيم، وتربطهما نفس المصالح، وتدعم الصين مصر في استكشاف طريق التنمية الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية وأن بكين مستعدة لمشاركة مصر فرص التنمية الناجمة عن التحديث الصيني النمط، والتقدم سويا نحو هدف إقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك، بما يدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين لتحقيق تقدم أكبر.