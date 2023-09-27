العثور على جثة لشخص مجهول الهوية بنهر النيل فى زفتى بالغربية

الغربية محمد طارق

عثر أهالي مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، علي جثة لشخص مجهول الهوية طائفة علي سطح نهر النيل المارة بالمدينة، علي الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية والدفع بقوات الإنقاذ النهري لرفع الجثمان.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة زفتي، بالعثور علي جثة شخص مجهول الهوية طائفة بمياة نهر النيل، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي نطاق الواقعة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لرفع الجثمان، والرفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





