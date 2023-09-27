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الطرق الصوفية تنظم موكبا اليوم للاحتفال بالمولد النبوى بعد توقف 3 سنوات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:30 ص
الطرق الصوفية تنظم موكبا اليوم للاحتفال بالمولد النبوى بعد توقف 3 سنوات الطرق الصوفية - أرشيفية
كتب لؤى على

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بعد توقف دام ثلاث سنوات منذ جائحة كورونا أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى عن تنظيم موكب الاحتفال بالمولد النبوى اليوم الأربعاء، من مسجد سيدى صالح الجعفري عقب صلاة العصر، وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين حتى صلاة المغرب، ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء، صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
 
ومن جانبه، هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

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اليوم السابع بلس



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