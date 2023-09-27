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السفير المصري في مينسك يلتقى نائب وزير الصناعة البيلاروسي

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:23 م
السفير المصري في مينسك يلتقى نائب وزير الصناعة البيلاروسي جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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التقى السفير نزيه النجاري سفير مصر غير المقيم في بيلاروسيا، نائب وزير الصناعة البيلاروسي ديميتري خارتوشنيك، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها السفير المصري خلال زيارته الحالية لمينسك.

 

وأكدت السفارة المصرية لدى موسكو في بيان صحفي، الأربعاء، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التصنيع المشترك وتوطين بعض الصناعات البيلاروسية في مصر، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بهذا الموضوع، بما يخدم أهداف تقليل الواردات من بعض السلع الصناعية والاستفادة من قدرة مصر على التصدير للأسواق الافريقية.

 

 

 

 

 

 

 


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