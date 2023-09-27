الزملوط يتفقد أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي للمدينة الرياضية الجاري تنفيذها بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه عددٌ من القيادات التنفيذية المعنية، حيثُ اطلّع على سير الأعمال مُوجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وممشى الدراجات، واستكمال أعمال السور وواجهة البوابة الجنوبية.

كما وجّه بتحويل مسار صرف محطة مياه الشرب الخاصة بالعاصمة؛ لاستغلالها في زراعة الغرود الرملية وتشجير المنطقة المحيطة، وعمل عدد من الجداريات على طريق محور 30 يونيو ومدخل المطار مراعاةً للمظهر الحضاري والجمالي.

وفى سياق آخر أعلن محافظ الوادى الجديد عن إزالة الحواجز الترابية المُقامة على الطريق للسماح لمعدات الشركات المنفذة- فقط - بالمرور على الطريق للإسراع بالانتهاء منه و افتتاحه وذلك ضمن خطة استكمال أعمال الإنشاءات بطريق تنيدة/منفلوط، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن الطريق غير مؤهل لمرور المركبات و السيارات، لذا تهيب المحافظة بالسادة المواطنين، عدم استخدام الطريق لحين افتتاحه رسميًا وتوفير كافة الخدمات عليه، و ذلك حرصًا على أرواح و سلامة مستخدميه.