اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشهد بعد قليل احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:56 ص
الرئيس السيسى يشهد بعد قليل احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر الاحتفالية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، حيث وصل الرئيس السيسي إلى مقر الاحتفالية.

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.

 


المولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفال المولد النبوي

المولد النبوى

الرئيس السيسي

السيسى

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

احتفالية المولد النبوي

حفل المولد النبوي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة