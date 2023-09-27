اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 01:39 م
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الداخلية توزع حلوى على المسنين والمكفوفين احتفالا بالمولد النبوى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:40 م
الداخلية توزع حلوى على المسنين والمكفوفين احتفالا بالمولد النبوى حلوي المولد
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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قامت وزارة الداخلية بإيفاد مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من (دور رعاية الأيتام– دور رعاية الأيتام من ذوى القدرات الخاصة - المركز النموذجى للمكفوفين – دور المسنين) بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة" للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم خلالها توزيع عدد (400 علبة حلوى مولد نبوى) على المقيمين والمترددين على تلك الدور، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوسهم.

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

 


حلوى المولد

الداخليه

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