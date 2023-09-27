الجيزة: رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة بالدقى استجابة للمواطنين

كتبت – مرام محمد

دفعت أجهزة حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، بفرق نظافة لرفع القمامة والمخلفات من محيط إحدى المدارس بشارعي إيران وشارع التحرير وتحسين حالة النظافة بالمنطقة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك بعد تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى بشأن تراكم القمامة وسوء حالة النظافة بمحيط المدرسة.

وفي سياق متصل، تلقت المحافظة شكوى من سكان شارع شوقى حبيب (شكرى نجيب سابقاً) بحي العمرانية بشأن تضررهم من وجود حواجز حديدية بالشارع تعوق حركة السير بالإضافة إلى تواجد محل إطارات يشغل الطريق العام ويغلق الشارع.

وتم التعامل مع الشكوى من خلال حى العمرانية، حيث تم رفع الحواجز الحديدية وكافة الإشغالات بالشارع محل الشكوى مع التشديد على محل الإطارات بعدم تكرار التعدي على الطريق العام.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت شكوى من أحد المواطنين القاطنين بشارع سكة المصانع ببرك الخيام بقرية ناهيا، بشأن قيام مخالف بكشط الأرض الزراعية وإلقاء المخلفات بالطريق العام وإعاقة الحركة المرورية.

ودفعت المحافظة على الفور بالأجهزة والمعدات وتم رفع جميع المخلفات محل الشكوى وفتح الطريق أمام الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.