اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الجريدة الرسميه تنشر قرارين للرئيس بإضافة كليات لجامعتى بنى سويف الأهلية وأكتوبر للعلوم الحديثة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:25 ص
الجريدة الرسميه تنشر قرارين للرئيس بإضافة كليات لجامعتى بنى سويف الأهلية وأكتوبر للعلوم الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسميه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  رقم 415 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بنى سويف الأهلية".
 
و شمل القرار فى ( المادة الأولى ) تُضاف إلى كليات جامعة بنى سويف الأهلية الواردة بالمادة الرابعـة مـن قـرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 ،كليه علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء .
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي  رقم 416 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996  بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب".
 
و شمل القرار فى ( المادة الأولى ) تُضاف إلى كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كليه التغذية وتكنولوجيا الغذاء والعلوم التربوية والمعلوماتية الدولية .
 

بنى سويف

جامعه اكتوبر

علوم الفضاء

الجريدة الرسميه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة