التضامن توجه بتيسير اجراءات صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير كافة اجراءات صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجاري حيث تستمر الوزارة اليوم الاربعاء فى الصرف وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

على جانب آخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعى أيضا فى صرف معاشات سبتمبر لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.