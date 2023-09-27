الإفراط فى المشروبات الغازية أثناء الحمل يضر بالجنين.. اعرفى الأسباب

كتبت إيناس البنا

ووفقا لتقرير موقع " mirror "، يمكن ربط تناول النساء الحوامل أو المرضعات للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الأسبارتام، وهو مُحلى صناعي، بولادة أطفال مصابين بالتوحد، ووجد العلماء في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، أنه من بين الأولاد المصابين بالتوحد، من كانت أمهاتهم أكثر عرضة بثلاثة أضعاف لشرب مشروب غازي واحد على الأقل يوميًا .

الدراسة تثبت العلاقة السببية ، ولا تثبت أن تناول الأمهات للمشروبات الغازية الخاصة بالحمية، والأسبارتام على وجه التحديد، أثناء الحمل أو الرضاعة يسبب إصابة الطفل بالتوحد - لكنه يزيد من خطر إصابة الطفل بالتوحد".

ودعمت الدراسة الدراسات السابقة التي أثارت أيضًا مخاوف بشأن استهلاك المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، مثل زيادة خطر الخداج والسمنة من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة الطفولة اللاحقة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو الهلالى استشارى النساء والتوليد كلية طب جامعة عين شمس، بأنه لا ينصح بالاكثار من المشروبات الغازية أثناء فترة الحمل، حيث إنها تحتوى على ماده الكافيين بنسب عالية، الأمر الذى قد يؤدى لارتفاع ضعظ الدم وزياده ضربات القلب، كما انها تحتوى على نسب سكر عالية قد يؤدى لظهور مرض السكرى فى الحمل، لأن الأم تحتاج افراز معدلات أعلى من الأنسولين اثناء الحمل.

وأشار في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أنه فيما يخص الطفل فإن الاكثار من شرب المشروبات الغارية أثناء الحمل، قد يؤدى الى صغر حجم الجنين وبعض الدراسات تتحدث عن حدوث ربو شعبى للطفل وصعوبات فى النطق.