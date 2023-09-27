اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بجنوب البلاد والعظمى تصل 45 درجة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:51 م
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بجنوب البلاد والعظمى تصل 45 درجة الطقس - ارتفاع درجات الحرارة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خاصة على جنوب البلاد حتى نهاية الأسبوع لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى شديدة الحرارة جنوبا حتى الجمعة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الجمعة 36 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء،  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،   لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما يشهد اليوم انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة  والصغرى  27 درجة.
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة