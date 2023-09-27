اعترافات لصة المشغولات الذهبية بالقاهرة: استغليت عملى وسرقت بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلت سيدة أمام النيابة العامة بالقاهرة باعترافات تفصيلية تفيد بأنها تعمل لدى إحدى السيدات منذ فترة، واستغلت ثقتها فيها وسرقت مشغولات ذهبية من الفيلا محل عملها وقررت بيعها.

وأضافت خلال التحقيقات، أنها نفذت عملية السرقة فى الساعات المتأخرة من الليل بعد ذهاب مالكة الفيلا للنوم وسرقت المشغولات الذهبية بأسلوب المغافلة، وقررت بيعها لدى عميلهما سى السمعة وتم ضبطه.

وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيدة تعمل لدى إحدى السيدات لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق، والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلها سيئ النية مالك محل مصوغات ذهبية أمكن ضبطه.