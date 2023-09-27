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اجتماع تنسيقى لمناقشة خطة الاستعداد العام الدراسى الجديد بصحة دمياط

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:37 م
اجتماع تنسيقى لمناقشة خطة الاستعداد العام الدراسى الجديد بصحة دمياط جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربيني

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قامت ادارة السن المدرسي بقيادة الدكتورة نجلاء عمر بمديرية صحة دمياط بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة خطة الاستعداد العام الدراسي الجديد وبحضور كلا من دكتور مجدي النجار مدير ادارة الامراض المعدية و محمد راغب مراقب اول صحي ومسؤل المنشأت التعليمية بالقسم  الوقائي .وبحضور الدكتورة ايناس عبد الخالق نائبا عن مدير مديرية التربية والتعليم وبحضور سيد عبد الحكم نائبا عن شيخ المنطقة الازهرية وفرق اشراف السن المدرسي بالادارات الصحية.
 
 
 
حيث تم مناقشة الاستعدادات الصحية التى تتخذها مديرية الصحة بدمياط استعدادا للعام الدراسي الجديد2023/2024 و سبل التعاون لتحقيق الحماية الصحية لأبنائنا الطلاب.
 
 

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