إنفاق 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى عام 2021 – 2022.. فيديو

تواصل الدولة المصرية الاهتمام بالقطاع الصحى بكل المحافظات ومن خلال المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى " حياة كريمة " تم إنفاق ما يزيد على 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى خلال العام المالى 2021 -2022 فقط ضمن المبادرة.

ويتم حاليا إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية حسب معايير منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزيا و369 وحدة إسعاف كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد على 17 مليون مواطن.

تسعى مبادرة «حياة كريمة» إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى وذلك بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه فى القرى والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية.