إصابة 4 مواطنين فى انقلاب سيارة بمدخل شمال الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة الطريق الصحراوى شمال الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة، وتم نقلهم لمستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات إسعاف الأقصر، بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى بمدخل الأقصر الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين إصابة كل من "الشاذلي على 50 سنة - سنية موسي 46 سنة - كريمة موسي 44 سنة - رضوي شاذلي 6 سنوات"، وتم نقلهم لمستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.