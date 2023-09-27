إصابة 2 فى حريق هائل بمنزل بالفيوم

أصيب مواطنان في حريق هائل شب بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزى وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإطفاء إلي مكان الحريق، وتبين أنه شب بمنزل مكون من طابق واحد، وأسفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إطسا المركزى وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
الحماية المدنية- أرشيفة
الفيوم رباب الجالى
أصيب مواطنان في حريق هائل شب بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزى وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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أصيب مواطنان في حريق هائل شب بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزى وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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