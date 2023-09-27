اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 2 فى حريق هائل بمنزل بالفيوم

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:27 ص
إصابة 2 فى حريق هائل بمنزل بالفيوم الحماية المدنية- أرشيفة
الفيوم رباب الجالى

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أصيب مواطنان في حريق هائل شب بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزى وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإطفاء إلي مكان الحريق، وتبين أنه شب بمنزل مكون من طابق واحد، وأسفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إطسا المركزى وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.




 


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