أخبار مصر.. الخميس 5 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

الهيئة الوطنية تسمح للوافدين بالتصويت بانتخابات الرئاسة فى غير محافظاتهم

سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بأن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزا على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، تمهيدا لإتاحة خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الوسائل التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالمولد النبوى

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى.

قالت السيدة انتصار السيسي -في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي-"أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق نبينا الكريم، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك أن يحمي مصر ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.

كل عام وأنتم بخير

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445 هـ

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1445هـ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما ألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبدالرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أشار خلالها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الاعتدال والوسطية من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

أعقب ذلك تكريم عددًا من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى أفراد القوات المسلحة.

ارتفاع بحرارة الجو غدا وطقس شديد السخونة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد، الخميس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.

انطلاق موكب الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى بعد توقف 3 أعوام

انطلق موكب الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوى، بعد توقف استمر 3 أعوام من مسجد سيدى صالح الجعفري، بمنطقة الدراسة، عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين، ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء.

ومن جانبه هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

وقامت إدارة مرور القاهرة بغلق شارع الأزهر لحين انتهاء الموكب ودخوله مسجد الحسين .