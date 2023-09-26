7 مرشحين يشاركون فى المناظرة الثانية للجمهوريين.. ليس من بينهم ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

تأهل سبعة من المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 إلى المناظرة الثانية للجمهوريين المقررة مساء غدا، الأربعاء، فى مكتبة رونالد ريجان الرئاسية فى سيمى فالى بكاليفورنيا.

ولم ينجح حاكم أركنساس أسا هاتشنسون فى التأهل للمناظرة بعدما أخفق فى تلبية الشروط والمعايير المتعلقة بأرقام استطلاعات الرأى، وجمع التبرعات التى تقرها اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى.

وتقول صحيفة واشنطن بوست أن اللجنة ترفع النسبة المطلوبة للتأهيل لكل مناظرة متعاقبة. فللوصول إلى المناظرة الثانية، تعين على المرشحين أن يحصلوا على تبرعات لحملاتهم من 20 ألف متبرع على الأقل، وأن يحصلوا على نسبة 3% على الأقل فى استطلاعات الرأى الوطنية، أو 3% على الأقل فى استطلاع وطنى واستطلاعين منفصلين فى ولايات التصويت المبكر فى السباق الجمهورى مثل ولاية أيوا ونيوهامبشير وثاوث كاليفورنيا ونيفادا.

وأعلنت اللجنة عن المرشحين السبعة الذين سيشاركون فى المناظرة الثانية، وهم حاكم نورث داكوتا دوج بورجان، وحاكم نيوجيرسى السابق كريس كريستى وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هالى، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ورائد الأعمال فيفك راماسوامى والسيناتور تيم سكوت.

ويغيب عن المناظرة مجددا الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى يتفوق بفارق نحو 40 نقطة على اقرب منافسيه، حيث اختار عدم المشاركة. وبدلا من ذلك، يتوجه ترامب إلى ولاية ميتشيجان لجذب ناخبى الطبقة العاملة فى الوقت الذى يواصل فيه عمال صناعة السيارات إضرابهم واحتجاجهم على بنود عقودهم مع أكبر الشركات المصنعة.

وسيلقى ترامب خطابا فى وقت الذروة ليكون أشبه ببرنامج مضاد يجذب الأنظار بعيدا عن منافسيه فى كاليفورنيا. وسيزور ترامب، الساعى إلى الإشارة بأن المعركة على ترشيح الحزب الجمهورى قد انتهت، ميتشيجان بعد يوم من زيارة للولاية من قبل بايدن الذى سيشارك فى إضراب صناعة السيارات فى ديترويت فى سابقة من قبل رئيس.