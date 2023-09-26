340 مليار جنيه إجمالى قيمة المعاشات سنويا.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في العمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات من خلال زيادة إجمالي قيمة المبالغ المخصصة للمعاشات الى 340 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بعدما كانت 86.5 مليار جنيه عام في العام المالي 2013-2014 المنتهي في 30 يونيو 2014.

وفى إطار الحرص على تحسين دخل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش ارتفعت قيمة المعاشات بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.