اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

340 مليار جنيه إجمالى قيمة المعاشات سنويا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:00 م
340 مليار جنيه إجمالى قيمة المعاشات سنويا.. اعرف التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في العمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات من خلال زيادة إجمالي قيمة المبالغ المخصصة للمعاشات الى 340 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بعدما كانت 86.5 مليار جنيه عام في العام المالي 2013-2014 المنتهي في 30 يونيو 2014.  
 
وفى إطار الحرص على تحسين دخل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش ارتفعت قيمة المعاشات بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
 
 
 
 

الرئيس السيسى

الرئيس فى بنى سويف

السيسي يزور بني سويف

زيارة الرئيس السيسى لبنى سويف

الرئيس السيسى في زيارة لبنى سويف

الرئيس يفتتح مشروعات في بنى سويف

محافظة بنى سويف

مشروعات حياة كريمة في بنى سويف

قرية سدس الأمراء ببنى سويف

قرية سدس الأمراء بمركز ببا

مجلس قروى سدس الأمراء

مبادرة حياة كريمة

افتتاح مشروعات حياة كريمة

تنمية الصعيد

مشروعات تنموية بالصعيد

إنجازات حياة كريمة في بنى سويف

برنامج تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة ببنى سويف

المبادرات الرئاسية

الدكتور محمد هانى غنيم

مشروعات البنية التحتية في بنى سويف

مشروعات التعليم في بنى سويف

مشروعات الصحة في بني سويف

المشروعات التنموية في بنى سويف

أخبار بنى سويف

افتتاح مشروعات قومية ببنى سويف

افتتاح مشروعات قومية بالصعيد

مشاريع مبادرة حياة كريمة بالصعيد

أهمية مبادرة حياة كريمة

أهمية مبادرة حياة كريمة في تنمية قرى مصر

اليوم السابع بلس

تكلفة مشروعات حياة كريمة

تكلفة مشروعات حياة كريمة بالصعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة